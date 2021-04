Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW kollidiert mit LKW. LKW fährt weiter

A60, Autobahndreieck Mainz (ots)

Am 27.04.2021 gegen 08:25 Uhr ereignete sich auf der A60, am Autobahndreieck Mainz, Fahrtrichtung Darmstadt, in Höhe der Einfädelungsspur von der A643 aus Richtung Wiesbaden kommend ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein größerer LKW (evt. Sattelzug) mit Gerüstteilen beladen bremste auf dem rechten Fahrstreifen ab. Die Fahrerin des nachfolgenden Hyundai Kleinwagens konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte in das Heck des LKW. Sie blieb anschließend, nicht mehr fahrbereit, am Unfallort stehen. Der LKW hingegen setzte nach dem Aufprall seine Fahrt fort. Es ist nicht auszuschließen, dass der LKW-Fahrer den Unfall nicht bemerkte. Aufgrund des Unfalls war die rechte Fahrspur für ca. 45 Minuten gesperrt. Es kam zu Stauungen im allmorgendlichen Berufsverkehr, sowohl auf der A60, als auch auf der A643. Die Autobahnmeisterei Heidesheim sicherte die Unfallstelle bis zur Bergung des PKW ab. Der Sachschaden beträgt ca. 8000-10000,-EUR. Der unfallbeteiligte LKW konnte noch nicht ermittelt werden. Es wird um Zeugenhinweise gebeten.

