Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mehrstündige Vollsperrung der BAB60 nach Verkehrsunfall

Ingelheim/ Gem. Bingen- Gaulsheim (ots)

Am 23.04.2021 gegen 20:50 Uhr befuhr nach bisherigem Kenntnisstand ein 55- jähriger Verkehrsteilnehmer in seinem Smart den rechten von zwei Fahrstreifen der BAB60 in Fahrtrichtung Bingen. In Höhe der Gemarkung Bingen- Gaulsheim scherte er sodann zum Überholen eines vor ihm fahrenden VW Golf auf den linken Fahrstreifen aus. Hierbei unterschätzte der Smart- Fahrer die Geschwindigkeit eines auf dem linken Fahrstreifen mit hoher Geschwindigkeit fahrenden BMW. Der 34-järige BMW- Fahrer versuchte vergeblich durch Ausweichen und Abbremsen eine Kollision mit dem Smart zu verhindern. Er kam in der Folge ins Schleudern und kollidierte zunächst mit dem VW Golf. Anschließend kam es zu weiteren Kollisionen zwischen den drei Pkw und zu Zusammenstößen mit der rechten und der linken Leitplanke. Durch den Geschwindigkeitsüberschuß überschlug sich der BMW auch mehrfach. Alle Fahrzeuginsassen wurden nach jetzigem Stand der Dinge glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie kamen allesamt zur näheren Untersuchung in die umliegenden Krankenhäuser. Alle beteiligten Pkw wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es kam zu einer erheblichen Staubildung die sich im späteren Verlauf jedoch auflöste. Neben den starken polizeilichen Kräften waren auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Autobahnmeistere Heidesheim mit mehreren Kräften im Einsatz. Die Richtungsfahrbahn Bingen ist durch den Unfall immer noch für mehrere Stunden lang voll gesperrt und muss von der Autobahnmeisterei aufgrund auslaufender Betriebsstoffe gereinigt werden. Der Verkehr wird an der AS Ingelheim- West ab und über die L419 umgeleitet.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell