Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Einbruch in Wohnhaus

Aalen (ots)

Waiblingen-Neustadt: Verkehrsunfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Dienstagnachmittag 15:30 Uhr und Mittwochmorgen 07:00 Uhr einen geparkten BMW im Pfarräcker. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen sucht nun unter der Telefonnummer 07151 950422 nach Hinweisen zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Waiblingen-Neustadt: In Wohnhaus eingebrochen - Hubschrauber im Einsatz

Ein Dieb verschaffte sich am Donnerstagvormittag gegen 08:45 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus in der Finkenstraße. Dort versuchte er ohne Erfolg einen Tresor zu öffnen. Ein Bewohner des Hauses bemerkte den Einbrecher und verständigte die Polizei. Der Dieb konnte noch vor dem Eintreffen der Beamten und ohne Beute in Richtung des Bahnhofs in Neustadt-Hohenacker flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der sowohl der Polizeihubschrauber als auch die Polizeihunde zum Einsatz kamen, blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07151 950422 nach Hinweisen zu dem Mann, der als etwa 170 -180 cm groß beschrieben wurde. Er hatte schwarze Haare und eine normale Statur. Außerdem soll er eine dunkle Jacke sowie eine helle Hose getragen haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell