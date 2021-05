Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brennende Strohballen

Korb: Brennende Strohballen

Auf einem Feldweg in der Nähe der Südstraße wurden am Donnerstagabend gegen 20:45 Uhr drei brennende Strohballen festgestellt. Die Feuerwehr kam mit fünf Fahrzeugen und 28 Personen vor Ort und konnte den Brand löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 150 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zur Brandursache unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

