Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Schellerten

Hildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH/SCHELLERTEN (Lö) Im Zeitraum vom 08.02.2021, 06:15 Uhr und dem 13.02.2021, 12:00 Uhr, kam es in Schellerten, Rathausstraße, in Höhe der Hausnummer 1A, zu einem Verkehrsunfall. Durch die eingesetzten Beamten des Polizeikommissariates in Bad Salzdetfurth wurde vor Ort festgestellt, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Parkvorgang, gegen den dort ordnungsgemäß geparkten grünen Fiat einer 61-jährigen Frau aus Schellerten gefahren sein muss. Hierbei beschädigte der Unbekannte den Fiat im hinteren linken Fahrzeugbereich. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 300,- Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt vom Unfallort. Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher oder zu dessen Fahrzeug machen können, sich telefonisch unter der Rufnummer 05063/901-0, bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, zu melden.

