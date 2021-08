Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Vorfahrt missachtet

Achern (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend in der Straße 'Illenauer Allee'. Ein 55-Jähriger war gegen 20:15 Uhr mit seinem Ford auf der Karl-Hergt-Straße in Richtung Pappelallee unterwegs, als er mit einem aus der Illenauer Allee kommenden, vorfahrtsberechtigten Mitsubishi zusammenstieß. Aufgrund der Stärke der Kollision prallte dieser zudem an eine Hauswand. Der 21-jährige Fahrer des Mitsubishi wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

