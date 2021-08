Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad-Peterstal-Griesbach - Verletzt

Bad-Peterstal-Griesbach (ots)

Nach Lötarbeiten kam es am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr zu einem Brandausbruch im Döttelbach. Hierbei wurde ein 52 Jahre alter Arbeiter verletzt und wurde zur Behandlung in ein Krankenaus gebracht. Die Feuerwehr Bad Griesbach war mit sieben Fahrzeugen und 40 Wehrleuten am Brandort. Durch das schnelle Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden. Insgesamt entstand ein Schaden von ungefähr 1.000 Euro.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell