Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Bus stillgelegt

Cuxhaven (ots)

Am frühen Samstagabend, 04.09.2021, wurde von speziell geschulten Beamten des Polizeikommissariats Geestland ein griechischer Reisebus mit elf Fahrgästen kontrolliert. Der Bus, der zum Transfer von Werftarbeitern eingesetzt war, wies schwere technische Mängel auf. Unter anderem war der Rahmen an mehreren Stellen durchrostet. Zudem konnte der 64-jährige griechische Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Fahrgäste und auch der Fahrer mussten ihren Weg zur Unterkunft zu Fuß fortsetzen, da die Weiterfahrt des Busses durch die Beamten untersagt wurde. Am Montag wurde der Bus einem Prüfingenieur vorgeführt. Dieser stellte die Verkehrsunsicherheit des Fahrzeuges fest. Es wurden u.a. schwere Mängel an der Bremsanlage, der Lenkung und Rahmendurchrostungen festgestellt. Das Fahrzeug wurde durch den Landkreis Cuxhaven zwangsstillgelegt. Die griechische Halterfirma und der Fahrzeugführer müssen mit einem hohen Bußgeld rechnen. Die Polizei kündigt weitere Technikkontrollen an.

