Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 05.09.2021

Cuxhaven (ots)

Zwei VU-Fluchten in Cuxhaven:

In der Zeit von Donnerstag, 02.09., 21:00 Uhr bis Samstag, 04.09., 11:00 Uhr ereignete sich in der Bramsstraße eine Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein-/Ausparken streifte der bislang unbekannte Verkehrsunfallverursacher mit seinem Pkw einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen Hyundai. Ferner kam es am Samstag, 04.09. in der Zeit von 11:15 Uhr - 18:50 Uhr auf dem Parkstreifen zwischen der Neufelder Straße und der Niedersachsenstraße zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Täter streifte offenbar im Vorbeifahren den ordnungsgemäß geparkten schwarzen Daimler Benz, so dass ein Sachschaden entstandt. Zeugen der beiden Verkehrsunfallfluchten, werden gebten sich bei der Polizei in Cuxhaven unter der Telefonnummer 04721/573-0 zu melden.

Steinewerfer auf der BAB 27 (Zeugenaufruf) Am Samstag, dem 04.09.2021 gegen 15:00 Uhr, warfen unbekannte Personen Gegenstände (vermutlich kleine Steine) von einer Autobahnbrücke auf die BAB 27 zwischen der Anschlussstelle Hagen im Bremischen und dem Parkplatz Binnermoor. Ein Pkw Mercedes, der die Autobahn in Richtung Walsrode befuhr, wurde dadurch erheblich beschädigt. Die Insassen, eine junge Familie aus Bremerhaven, blieben zum Glück unverletzt. Zeugen, die Hinweise zu den Personen auf der Brücke geben können, bzw. verdächtige Personen im Nahbereich beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland unter der Tel.Nr.: 04743/928-0 zu melden. Bei der fraglichen Brücke handelt es sich um einen Wirtschaftsweg, der zwischen Sandstedt und Hagen im Bremischen die Straßen 'Sandstedtermoor' und 'Auf der Horst' verbindet.

Verkehrsunfallflucht in Geestland, Ortsteil Bad Bederkesa (Zeugenaufruf) Am Samstag, dem 04.09.2021, ereignete sich gegen 18:40 Uhr ein Verkehrsunfall im Beerster Mühlenweg in Bad Bederkesa. Hier kollidierte ein überholender Pkw seitlich mit einem 17jährigen Radfahrer aus Geestland, der zu Fall kam und sich schwer verletzte. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Beim Unfallfahrzeug soll es sich um einen schwarzen BMW, vermutlich 5er-Reihe, mit HB-Kennzeichen handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Geestland (Tel.: 04743/928-0) zu wenden.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Samstag, dem 04.09.2021, beobachtete ein Zeuge gegen 22:40 Uhr einen Pkw Hyundai, welcher auf der BAB 27 zwischen der Anschlussstelle Uthlede und Bremerhaven in auffälliger Fahrweise unterwegs war. Der Pkw fuhr in Schlangenlinien über beide Fahrstreifen und den Standstreifen, wurde abrupt grundlos abgebremst, dann wieder stark beschleunigt, u.a. bis zu einem deutlichen Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und führte riskante Überholmanöver und Fahrstreifenwechsel aus. Eine Kontrolle des 21jährigen Fahrzeugführes ergab deutliche Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des jungen Bremerhaveners wurde beschlagnahmt und es wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet, wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Betrunkener Mofa-Fahrer

Mit einem Promillewert von mehr als 1,6 wurde am frühen Sonntagmorgen ein 28jähriger Mofa-Fahrer aus Geestland ertappt. Dieser war mit seinem Mofa Yamaha in Geestland auf der L 135 zwischen Holßel und Sievern unterwegs, als er in eine Polizeikontrolle geriet. Dem Mofa-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Klein

Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell