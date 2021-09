Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; BAB 27 Gemarkung Geestland Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der BAB 27

Cuxhaven (ots)

Am 03.09.2021, um 16:00 Uhr, wurde durch Beamte des Polizeikommissariats Geestland auf der BAB 27 (Gemarkung Geestland) ein PKW mit polnischer Zulassung kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle konnte zunächst festgestellt werden, dass sich der 62-jährige Fahrzeugführer mit dem Führerschein seines 49-jährigen Beifahrers auswies. Der Grund dafür wurde schnell klar: Dem Fahrer war bereits in der Vergangenheit seine Fahrerlaubnis amtlich entzogen worden. Er muss sich nun in einem Strafverfahren aufgrund von Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Da der Beifahrer zwar einen Führerschein besaß, jedoch alkoholisiert war, mussten beide den weiteren Heimweg zu Fuß antreten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell