Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Ennepetal (ots)

Am 02.07.2021 gegen 11:20 Uhr befuhr der 88-jährige Ennepetaler mit seinem Opel die Loher Strasse in Fahrtrichtung Milspe. In Höhe der Diestelkampstrasse übersah er einen 87-jährigen Ennepetaler, der zu Fuß die Fahrbahn überquerte. Durch den Zusammenstoß musste der Fußgänger leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

