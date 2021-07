Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Ein 52-Jähriger beabsichtigte am Donnerstagnachmittag sein Fahrzeug, trotz Sperrfläche, auf der Eichholzstraße aufgrund eines Staus zu wenden. Beim Wendevorgang übersah er den an ihm vorbeifahrenden 53-jährigen Radfahrer. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß, wodurch er sich leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

