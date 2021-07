Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ferienserie Teil II - Zuhause sichern

Ennepe-Ruhr-Kreis

Es ist endlich soweit: FERIENBEGINN in NRW. Bevor die Reise angetreten wird, sollten folgende Dinge auf der Checkliste abgehakt sein, um bei der Rückkehr keine bösen Überraschungen zu erleben: Informieren Sie Angehörige oder Freude über Ihre genauen Reisedaten. Bitten Sie Nachbarn dafür zu sorgen, dass Ihr Zuhause einen bewohnten Eindruck vermittelt (Briefkasten leeren, Mülltonnen rausstellen etc.). Machen Sie vor der Abreise Kopien / Scans Ihrer wichtigsten Dokumente (Reisepass, Personalausweis, Impfpass etc.). Hinterlassen Sie auf Ihrem Anrufbeantworter oder via Social Media keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit. Notieren Sie sich die Sperr-Rufnummer 116116 mit der Sie beim Verlust Ihrer Debit- oder Kreditkarte diese sofort sperren können. Mehr Informationen unter: http://polizei-beratung.extrapol.de/presse/detailseite/sicher-in-den-urlaub-fahren/ Die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis wünscht allen Urlauber*innen einen tollen Ferienstart und eine erholsame Urlaubszeit!

