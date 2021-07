Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Unfall mit drei Leichtverletzten

Gevelsberg (ots)

Am 02.07.2021 gegen 17:00 Uhr befuhr eine 27-jährige Hagenerin die Hagener Strasse in Fahrtrichtung Gevelsberg. Aufgrund eines medizinischen Notfalls fuhr sie auf ein an einer Ampel wartendes Motorrad auf. Dabei wurden der 56-jährige Motorradfahrer aus Gevelsberg sowie seine 44-jährige Sozia leicht verletzt. Die Fahrerin des Pkw verletzte sich ebenfalls leicht.

