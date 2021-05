Polizei Duisburg

POL-DU: Mündelheim/Serm: Lkw kommt von der Fahrbahn ab - Fahrer verletzt sich

Duisburg (ots)

Ein Lkw-Fahrer ist am Mittwochmorgen (12. Mai, 9 Uhr) auf der B288 von der Fahrbahn abgekommen und hat mit seinem Gespann Büsche und Bäume gestreift. Der 44-jährige Mann am Steuer war in Richtung Essen unterwegs, als es aus bislang ungeklärter Ursache zwischen Mündelheim und Serm zu dem Unfall kam. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer zur Beobachtung ins Krankenhaus. Andere Fahrzeuge oder Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden. Aktuell (14:20 Uhr) ist die Bundesstraße für die umfangreichen Bergungsarbeiten in Richtung Essen immernoch gesperrt. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten unter der Rufnummer 0203 2800 Kontakt zum Verkehrskommissariat 22 der Duisburger Polizei aufzunehmen.

