POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt (210511-1710-069433)

Am Dienstagnachmittag (11. Mai, 17:10 Uhr) sind auf der Angertaler Straße ein Autofahrer und eine Radfahrerin zusammengestoßen. Ein 39-jähriger Renault-Fahrer bog in Höhe der Einmündung Beim Knevelshof in die Angertaler Straße ab und kollidierte dabei mit einer 31-jährigen Radlerin, die von rechts kam. Die Frau stürzte und schlug mit dem Kopf auf. Ein Rettungswagen brachte sie schwer verletzt in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an alle Zweiradfahrerinnen und -fahrer Radwege immer in der vorgeschriebenen Richtung zu befahren und einen Helm aufzusetzen.

