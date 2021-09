Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr/Unfallflucht/Fahren unter Drogeneinfluss/Mehrere Motorradunfälle/Unfall mit drei Fahrzeugen/Schwelbrand in Keller/Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB 27. Am Samstag, den 04.09.2021 gegen 15:00 Uhr, warfen unbekannte Personen Gegenstände (vermutlich kleine Steine) von einer Autobahnbrücke auf die BAB 27 zwischen der Anschlussstelle Hagen im Bremischen und dem Parkplatz Binnermoor. Ein Pkw Mercedes, der die Autobahn in Richtung Walsrode befuhr, wurde dadurch erheblich beschädigt. Die Insassen, eine junge Familie aus Bremerhaven, blieben zum Glück unverletzt. Zeugen, die Hinweise zu den Personen auf der Brücke geben können, bzw. verdächtige Personen im Nahbereich beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland unter Telefon 04743 928-0 zu melden. Bei der fraglichen Brücke handelt es sich um einen Wirtschaftsweg, der zwischen Sandstedt und Hagen im Bremischen die Straßen "Sandstedtermoor" und "Auf der Horst" verbindet.

Geestland. Am Samstag, den 04.09.2021, ereignete sich gegen 18:40 Uhr ein Verkehrsunfall im Beerster Mühlenweg in Bad Bederkesa. Hier kollidierte ein überholender Pkw seitlich mit einem 17-jährigen Radfahrer aus Geestland, der zu Fall kam und sich schwer verletzte. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Beim Unfallfahrzeug soll es sich um einen schwarzen BMW, vermutlich 5er-Reihe, mit HB-Kennzeichen handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Geestland unter Telefon 04743 928-0 zu wenden.

Hagen im Bremischen/BAB 27. Am Samstag, den 04.09.2021, beobachtete ein Zeuge gegen 22:40 Uhr einen Pkw Hyundai, welcher auf der BAB 27 zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Bremerhaven in auffälliger Fahrweise fuhr. Der Pkw soll teilweise in Schlangenlinien über beide Fahrstreifen und den Standstreifen gefahren sein, grundlos abrupt abgebremst und dann wieder stark beschleunigt und riskante Überholmanöver und Fahrstreifenwechsel getätigt haben. Eine Kontrolle des 21-jährigen Fahrzeugführers ergab deutliche Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des jungen Bremerhaveners wurde beschlagnahmt und es wurden zwei Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Südkreis. Am Sonntag, den 05.09.2021, ereigneten sich im Südkreis gleich mehrere Verkehrsunfälle, an denen Motorräder beteiligt waren. Gegen 13:15 Uhr war eine Motorradgruppe auf der Sellstedter Straße (Schiffdorf) unterwegs. Der vorausfahrende 55-Jährige aus Wittmund verlangsamte seine Fahrt und betätigte kurz die Bremse, um den nachfolgenden Kradfahrern das Signal zum Anhalten zu geben. Dies übersah der hinter ihm fahrende 61-jährige Friesländer und fuhr mit seinem Motorrad auf den 55-Jährigen auf. Bei dem Unfall wurde der 55-Jährige leicht verletzt, der 61-jährige Friesländer jedoch schwer. Er erlitt nach polizeilicher Kenntnis Rippenfrakturen und wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den Motorrädern entstand Sachschaden von etwa 17.000 Euro.

Um 15:25 Uhr übersah eine 86-Jährige aus dem Südkreis einen 60-Jährigen aus Sottrum mit seiner Triumph, als sie mit ihrem Pkw aus einem Wirtschaftsweg nach links auf die Stubbener Landstraße (Beverstedt, L134) einbog. Glücklicherweise wurde bei diesem Unfall keiner der Beteiligten schwer verletzt. Der Motorradfahrer wurde zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Um 17:45 Uhr wurde die Polizei aus Schiffdorf erneut zu einem Verkehrsunfall mit Kradbeteiligung gerufen. Hierbei übersah eine 68-Jährige Geestländerin einen 27-Jährigen Schiffdorfer mit seiner KTM. Die Geestländerin wollte an der Anschlussstelle Stotel mit ihrem Pkw Mercedes nach links auf die Autobahnauffahrt einbiegen. Sie übersah vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne den Motorradfahrer, der einen Zusammenstoß trotz eingeleiteter Bremsung nicht mehr verhindern konnte. Er wurde leicht verletzt und zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Wurster Nordseeküste. Am Abend des 04.09.2021, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K68 zwischen den Ortschaften Dorum-Neufeld und Dorum. Hier hielt nach derzeitigem Stand eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste mit dem Pkw Fiat am Fahrbahnrand an. Sie stellte ihr Fahrzeug halb auf den seitlichen Grünstreifen. Ein später nachfolgender 20-jähriger aus der Gemeinde Prinzhöfte konnte den Pkw, Mercedes G-Klasse, rechtzeitig abbremsen und kam hinter dem haltenden Pkw zum Stehen. Eine wiederum nachfolgende 54-jährige aus Dierdorf (Rheinland-Pfalz) erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Opel auf den Mercedes auf. Der Mercedes wurde durch den Aufprall nach vorne auf den Fiat gedrückt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt etwa 30.000 Euro. Der Mercedes und der Opel waren jeweils nicht mehr fahrbereit. Bei dem Zusammenstoß wurden sechs Fahrzeuginsassen mit glücklicherweise nur leichten Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. (Bilder in der Anlage)

Geestland. Am Freitag, den 03.09.2021, wurde gegen 22:45 Uhr in der Straße Bütteler Weg in Langen der Brand eines Kellerraumes gemeldet. Nach bisheriger Kenntnis war Brandursache vermutlich ein versehentliches Einschalten des Herdes. Die heiße Herdplatte und darauf gelagerte Gegenstände verursachten einen Schwelbrand. Alle Bewohner des Einfamilienhauses blieben unverletzt und konnten den Wohnbereich nach Abrücken der Kräfte wieder betreten. Die Freiwillige Feuerwehr Langen war mit 25 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Schwelbrand. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Cuxhaven/Altenwalde. Am Samstag, den 04.09.2021, gegen 18:15 Uhr kam ein 22-jähriger Motorradfahrer auf der Lüdingworther Straße, außerhalb geschlossener Ortschaften, in einer leichten Linkskurve aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte der Cuxhavener mit dem Motorrad, einer Yamaha, gegen die Uferböschung eines angrenzenden, wasserführenden Grabens. Durch den Aufprall erlitt der junge Fahrer nach polizeilicher Kenntnis multiple Frakturen eines Armes und wurde schwer verletzt zur weiteren Überprüfung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

