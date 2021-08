Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit: Verdächtiger in Haft /

Ulm (ots)

Wegen versuchten Totschlags erging am Mittwoch ein Haftbefehl gegen einen 24-Jährigen. Der soll am Montag in Regglisweiler einen 25-Jährigen schwer verletzt haben.

Der 24-Jährige war, wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4996714), nach der Tat geflüchtet und wurde Dienstagabend im Raum Mannheim festgenommen. Die Behörden waren im Rahmen ihrer intensiven Ermittlungen und der Fahndung auf die Spur des Mannes gekommen. Nach seiner Festnahme wurde er am Mittwochnachmittag dem zuständigen Richter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der den Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erließ. Der 24-Jährige befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

