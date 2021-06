Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Tragischer Badeunfall - Mann gestorben

Karlsruhe (ots)

Nach ersten Erkenntnissen verstarb am Abend ein 22-jähriger Mann aus Ghana, der am Mittwochnachmittag bewusstlos aus einem Baggersee geborgen worden war. Nach der Reanimation durch Ersthelfer und den eintreffenden Notarzt wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er im Laufe des Abends an den Folgen des Ertrinkens verstarb. Das Unglück ereignete sich am Mittwoch gegen 16.10 Uhr am Baggersee "Mittelgrund" in Leopoldshafen.

Der junge Mann war Nichtschwimmer und mit seinen Freunden im Wasser. Plötzlich bemerkten diese, dass ihr Freund längere Zeit unter der Wasseroberfläche war und sich nicht mehr bewegte. Der 22-Jährige wurde ans Ufer gebracht und dort erst von Ersthelfern, dann vom Rettungsdienst versorgt. Trotz erfolgter Reanimation verstarb der junge Mann am Abend im Krankenhaus.

Hinweise auf Fremdverschulden ergaben sich nicht.

