Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geparkte Wagen angefahren

Gronau (ots)

Rund 1.000 Euro Schaden hat ein Unbekannter an einem blauen VW Golf in Gronau hinterlassen. Der Wagen stand auf dem Parkplatz am Berliner Platz, als es am Sonntag gegen 14.20 Uhr zu dem Unfall kam. Eine Zeugin berichtete, dass ein circa 20 bis 30 Jahre alter Mann mit einem weißen Kleinwagen der Marke Ford rückwärts gegen den Golf gefahren sei. Der flüchtige Fahrer habe eine Kappe getragen. Auf dem Kennzeichen seien in der Mitte die Buchstaben "WZ" zu lesen gewesen, ergänzte die Zeugin. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

