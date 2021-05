Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Versuchter Einbruch in Firma

Tatverdächtigen gestellt

Rhede (ots)

Polizeibeamte konnten in der Nacht zum Sonntag nach einem versuchten Einbruch einen Tatverdächtigen noch an Ort und Stelle festnehmen. Zeugen hatten beobachtet, dass gegen 01.05 Uhr ein Mann mit Gewalt in die Lagerhalle einer Firma an der Benzstraße in Rhede eindringen wollte. Die herbeigeeilten Polizeibeamten entdeckten einen 33-Jährigen, der sich noch zu verstecken versuchte. Der stark alkoholisierte Mann bestritt die Tat. Die Beamten brachten den polnischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik zur Wache, wo er die Nacht im Gewahrsam verbrachte. Er wurde schließlich nach der Feststellung der Personalien, erkennungsdienstlicher Behandlung und Vernehmung am Sonntag entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell