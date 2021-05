Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fahnenmast beschädigt und Flagge gestohlen

Borken (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Borken einen Fahnenmast umgeknickt. Die Tat geschah am Lilly-Fischer-Weg, wo der circa fünf Meter hohe Mast auf einem Grundstück gestanden hatte. Die Täter entwendeten zudem eine daran angebrachte Flagge. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

