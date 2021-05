Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Seitenscheibe eines Pkw zerstört

Borken (ots)

Eine böse Überraschung wartete am Samstag in Borken auf eine Autofahrerin: Als die Frau zu ihrem parkenden Wagen kam, fand sie die hintere rechte Seitenscheibe beschädigt vor. Unbekannte Täter hatten sich zwischen Mittwoch, 16.00 Uhr, und Samstag, 17.00 Uhr, am dem Wagen zu schaffen gemacht. Das Geschehen spielte sich in der Leharstraße ab. Wer Hinweise dazu geben kann, sollte sich unter Tel. (02861) 9000 mit der Kripo in Borken in Verbindung setzen.

