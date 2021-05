Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrer schwer verletzt

Gronau (ots)

Schwere Verletzung hat sich ein 74-Jähriger am Sonntagabend in Gronau zugezogen. Der Pedelecfahrer aus Gronau war gegen 17.30 Uhr auf dem Grafschafter Ring unterwegs, als ihm eine 45-jährige Autofahrerin aus Gronau entgegen kam. Der Radfahrer erschrak sich und stürzte. Zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen ist es nicht gekommen. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

