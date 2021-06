Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Leichtkraftradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bruchsal-Untergrombach (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 3 zwischen Bruchsal und Untergrombach zu. Der junge Zweiradfahrer war gegen 15.40 Uhr in Richtung Untergrombach gefahren, als er im Bereich der Einmündung zum Eichelberg aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einer Leitplanke kollidierte. Beim Sturz verletzte er sich schwer. Ein hinzugeeiltes Rettungsteam mit Notarzt brachten den Verletzen nach der Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Ob an der Schutzplanke ein Schaden entstand kann noch nicht gesagt werden.

Sven Brunner, Pressestelle

