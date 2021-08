Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Adelberg - Beim Wenden nicht aufgepasst

Hoher Sachschaden entstand am Dienstag bei einem Unfall bei Adelberg.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich bei Adelberg. Der 41-Jährige fuhr mit seinem Mercedes in Richtung Rechberghausen. Er bog nach rechts in eine Feldwegzufahrt ab. Dort wendete er seinen Mercedes und wollte in Richtung Adelberg zurückfahren. In Richtung Rechberghausen fuhr die vorfahrtsberechtigte 39-Jährige mit ihrem VW. Sie konnte nicht mehr bremsen und die Autos stießen mit ihren Fronten zusammen. Dabei erlitt die 39-Jährige leichte Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 18.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

+++++++ 1584595

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell