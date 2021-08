Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Einbruch in Büro

Ein 17-Jähriger soll für die Tat am Montag in Biberach verantwortlich sein.

Im Tagesverlauf kletterte der 17-Jährige wohl auf einen Balkon des Gebäudes in der Straße Jordanbad. Dort gelang es ihm wohl die Balkontür zu öffnen. In dem Büro fand er in einem Schrank Bargeld, welches er an sich nahm. Bei der Aufnahme des Einbruchs durch die Polizei wurde der 17-Jährige zunächst als Zeuge befragt. Letztendlich bekam er wohl ein schlechtes Gewissen und offenbarte sich einer weiteren Zeugin und sicherte wohl eine Rückgabe des Geldes zu. Dem 17-Jährigen droht nun eine Anzeige.

