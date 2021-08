Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim a.d. Brenz - Zu schnell im Regen

Am Dienstag landete ein 18-Jähriger bei Sontheim im Graben.

Ulm (ots)

Kurz vor 23 Uhr fuhr der 18-jährige Fahranfänger auf einem Verbindungsweg von Hermaringen in Richtung Sontheim. Es herrschte starker Regen und die Sicht war eingeschränkt. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab und landete im Graben. Der junge Mann blieb unverletzt. Der Schaden an seinem Hyundai beträgt etwa 3.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

