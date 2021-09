Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Besitzer gesucht +++ Unfall beim Abbiegen +++ Unfallflucht - Zeugen gesucht +++ Geräte aus Baucontainer entwendet +++ Firmentransporter versucht zu öffnen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Die Polizei in Cuxhaven sucht die Besitzer von diversen Schmuckstücken, die aus Straftaten stammen dürften. Sie wurden im Rahmen einer Durchsuchung sichergestellt. Bislang gelang es jedoch nicht, zu ermitteln, wo und wann diese Schmuckstücke abhandengekommen sind. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie aus Taten stammen, die sich vor 2014 ereignet haben. Jedoch besteht der begründete Verdacht, dass sie aus Bremerhaven oder dem Umland stammen dürften. Personen, die Hinweise zur Herkunft der abgebildeten Schmuckstücke geben können, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Cuxhaven Telefon 04721 573-0. (Bilder im Anhang)

------------

Cuxhaven. Am Montag, den 06.09.2021 ereignete sich gegen 07:40 Uhr an der Kreuzung Döser Feldweg, Ecke Feldweg ein Unfall zwischen zwei Pkw. Der 20-jährige Fahrer eines Mazda wollte vom Döser Feldweg nach links in die Straße Feldweg einbiegen. Aus unklarer Ursache bog er jedoch ab, ohne zuvor den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Er kollidierte mit einem Pkw Opel, der von einer 21-jährigen Cuxhavenerin geführt wurde. Sie und ihr Insasse wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und wurden zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

------------

Hemmoor. Am Montag den 06.09.2021 ereignete sich auf der Stader Straße (B73), am Zubringer der B495 zur B73 ein Verkehrsunfall, bei dem eine 14-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Diese befuhr gegen 15:45 Uhr den Radweg in Richtung Osten. Als sie den Zubringer von der B495 zur B73 kreuzte, wurde sie von einem Pkw erfasst und stürzte. Sie wurde durch Schürfwunden leicht verletzt. Der Fahrer des Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Jugendliche zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallverursacher geben können, sich bei der Polizei Hemmoor unter Telefon 04771 607-0 zu melden.

------------

Cuxhaven. In der Zeit von Freitag, 03.09.2021, 13:00 Uhr bis Montag, 06.09.2021, 07:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter von der Baustelle neben der Kugelbakehalle Maschinen im Wert von etwa 2.500 Euro. Sie waren in einem dort abgestellten Baucontainer gelagert, der mittels Vorhängeschloss gesichert war.

------------

Schiffdorf. Am Dienstag, den 07.09.2021, versuchten unbekannte Täter gegen 0:15 Uhr in ein Firmenfahrzeug zu gelangen, das in der Straße Große Litt abgestellt war. Der oder die Täter ließen vermutlich von der weiteren Tatausführung ab, als die Alarmanlage des Fahrzeugs auslöste. Zeugen, die hierzu Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Schiffdorf unter Telefon 04706 948-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell