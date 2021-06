Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Baumunfall

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Eine 61-jährige Hildesheimerin befährt mit ihrem Pkw am Montag, 28.06.2021, gegen 16.10 Uhr, die Bundesstraße 243 aus Richtung Hildesheim in Richtung Groß Düngen. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt sie in Höhe Egenstedt mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt mit dem Pkw frontal gegen einen Straßenbaum.

Die Hildesheimerin kann durch Ersthelfer aus ihrem Fahrzeug befreit und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt werden. Sie kommt mit schweren Verletzungen in ein Hildesheimer Krankenhaus.

Der Pkw, der Straßenbaum sowie zwei Verkehrszeichen werden beschädigt. Geschätzte Schadenshöhe: ca. 6.000 Euro.

Während der Verkehrsunfallaufnahme und den sich anschließenden Bergungsarbeiten wird der Verkehr bis ca. 18.00 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kommt zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen des Individualverkehrs.

