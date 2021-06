Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mit nichtversichertem E-Scooter unterwegs (31.05.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Einen E-Scooter Fahrer kontrolliert hat die Polizei am Montag gegen 17.30 Uhr auf der Willmannstraße. Ein 35-Jähriger war mit seinem Zweirad aufgefallen, da am versicherungspflichtigen Roller kein Versicherungskennzeichen montiert war. Die Kontrolle bestätigte, das für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Die Beamten zeigten den Fahrer wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz an. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell