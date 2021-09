Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Brand eines Einfamilienhauses: 77-jährige Frau tot aufgefunden

Fröndenberg (ots)

Bei dem Brand eines Einfamilienhauses an der Ostbürener Straße in Fröndenberg gegen 18.45 Uhr am Donnerstagabend (16.09.2021) ist eine 77-jährige Frau tot aufgefunden worden. Ihr 81-jähriger Lebensgefährte sowie ein 38-jähriger Ersthelfer, der dabei half, den Senior aus dem brennenden Objekt herauszuführen, wurden verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat den Leichnam beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache aufgenommen. Eine konkrete Sachschadenshöhe steht noch nicht fest.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell