Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Anwohner überrascht Täter bei versuchtem Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Bergkamen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Mittwochabend (15.09.2021) versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Sonneneck in Bergkamen einzubrechen. Ein Anwohner hörte gegen 23.50 Uhr ein lautes Geräusch aus dem Nachbarhaus - der Täter hatte eine Fensterscheibe eingeschlagen. Als der Zeuge nach dem Rechten sah, erblickte er eine männliche Person, die in Richtung Süden wegrannte. Beschrieben wurde der Täter wie folgt:

- 180-190 cm - 25-30 Jahre - dunkle Haare - rot-schwarz karierte Jacke

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 entgegen.

