Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Gefährdungslage: Wohnung gestürmt - Spezialeinsatzkommando nimmt 34-Jährigen fest

Bergkamen (ots)

Wegen einer Gefährdungslage in Bergkamen hat es am Mittwochabend (15.09.2021) einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Im Laufe des späten Nachmittags hatte die Polizei Hinweise erhalten, dass sich in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gedächtnisstraße mindestens eine Person befinden würde, gegen die ein Haftbefehl vorliegt und die eventuell bewaffnet sein könnte. Aus diesem Grund ist ein Spezialeinsatzkommando angefordert worden, das die besagte Wohnung stürmte. In den Räumlichkeiten trafen die Spezialeinsatzkräfte einen 34-Jährigen an, der polizeibekannt ist und per Haftbefehl gesucht wird. Der unbewaffnete Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

