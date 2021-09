Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Offener Vollstreckungshaftbefehl: Polizei nimmt 28-Jährigen nach kurzer Flucht fest

Kamen (ots)

Nach kurzer Flucht hat die Polizei am Dienstag (14.09.2021) in Kamen einen 28-Jährigen festgenommen, gegen den ein offener Vollstreckungshaftbefehl vorlag.

Einem Polizeibeamten, der gegen 15.50 Uhr in seiner Freizeit im Bereich des Koppelteichs unterwegs war, fiel der polizeibekannte Mann auf. Deshalb meldete er der Leitstelle die verdächtige Person. Als sich ein eintreffender Streifenwagen dem Mann näherte, flüchtete dieser mit einem Tretroller in Richtung Norden. Die Einsatzkräfte konnten den Kamener wenig später in Höhe der Straße Am Schwimmbad stellen. Ein Abgleich seiner Personalien ergab einen Fahndungstreffer. Der mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl gesuchte 28-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Wache wurde er einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell