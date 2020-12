Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Unter Drogen, ohne Masken

WarsteinWarstein (ots)

Eine Streifenbesatzung kontrollierte am Montag um 18:40 Uhr einen VW Lupo an der Bahnhofstraße. In dem Fahrzeug befanden sich neben dem 18-jährigen Fahrer aus Warstein noch drei weitere Jugendliche im Alter von 16, 17 und 18 Jahren. Auf Nachfrage gab der Fahrer an, am Tag zuvor noch Drogen konsumiert zu haben. Nachdem ein Drogenvortest entsprechend positiv ausfiel wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Da alle vier Insassen aus verschiedenen Haushalten stammen und keine Masken trugen, wurden entsprechende Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Schutz-Verordnung geschrieben. (lü)

