POL-UN: Fröndenberg - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jungen: Wer hat den 12-jährigen Samir gesehen?

Fröndenberg (ots)

Die Polizei sucht nach dem 12-jährigen Samir. Der Junge lebt seit einiger Zeit in einer Pflegefamilie in Fröndenberg. Nach schulischen Schwierigkeiten und Diskussionen mit den Pflegeeltern am 7. September 2021 wird er vermisst. Samir stammt aus einer Großfamilie ohne Meldeanschrift, die sich teilweise auch in Frankreich aufhält.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit Lichtbildern des Jungen: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/froendenberg-menden-vermisstes-kind

Wer kann Angaben zu Samirs derzeitigem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 9210.

