Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz) Auffahrunfall B 33 - Ausfahrt Radolfzell (06.09.2021)

Radolfzell (ots)

Zu einem Auffahrunfall ist es am Montagmittag an der Anschlussstelle "Radolfzell" auf der Bundesstraße 33 gekommen. Eine 28-Jährige mit einem VW verließ die B 33 und bremste auf der Abfahrtsspur ab. Eine dahinterfahrende 24-Jährige reagierte zu spät und fuhr mit einem Seat auf den VW auf. Beide Frauen erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Der Seat musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell