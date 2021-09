Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz) Jugendlicher bei Fahrradsturz verletzt (06.09.2021)

Radolfzell (ots)

Auf einem Schotterweg am Mühlbach ist ein 17-jähriger in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen Mitternacht, mit seinem Fahrrad gestürzt. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Jugendliche war alleine unterwegs. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Es entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell