Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Polizei behält Führerschein wegen Verdacht auf Fälschung ein

Schramberg-Tennenbronn (ots)

Wegen einer ungewöhnlich unsicheren Fahrweise ist eine Autofahrerin am Dienstagmorgen einer Polizeistreife aufgefallen. Nachdem die Renault-Fahrerin in der Hauptstraße die Einmündung zur Löwenstraße passiert hatte, hielten die Beamten die 43-Jährige am Steuer deswegen an. Bei der Kontrolle ihres italienischen Führerscheins kamen den Beamten sehr schnell Bedenken. Sie entdeckten Fälschungsmerkmale und behielten das Dokument zum Zwecke einer näheren Untersuchung ein. Zudem informierten sie die Führerscheinstelle beim Landratsamt. Ihr Auto musste die Schrambergerin stehen lassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Urkundenfälschung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell