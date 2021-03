Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Waldmohr (ots)

Am Dienstag, den 02.03.2021 kam es gegen 14:35 Uhr in der Saarpfalzstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Die 72-Jährige Geschädigte fuhr hierbei mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradweg vom Sportplatz kommend in Richtung Einmündungsbereich Saarpfalzstraße. Hierbei wurde sie von der 25-Jährigen Unfallverursacherin übersehen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, jedoch war eine Erstversorgung nicht notwendig. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000,-EUR. |pikus

