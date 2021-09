Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Scheibe an Schule beschädigt (06.09.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Scheibe beschädigt haben Unbekannte am Montag im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 15.15 Uhr an einer Schule in der Gartenstraße. Die Täter beschädigten eine Fensterscheibe im Kellerbereich der Gartenschule und verursachten Sachschaden. Hinweise in dieser Sache werden an das Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell