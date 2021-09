Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Korrektur zur Meldung: Landwirtschaftliche Lagerhalle niedergebrannt (06.09.2021)

Bräunlingen (ots)

Der Ereignisort wird hiermit korrigiert:

Der Gebäudebrand ereignete sich an der Bruggener Straße in Bräunlingen auf dem sog. Hölzleweg und nicht wie berichtet in der Bregtalstraße.

