Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Landwirtschaftliche Lagerhalle niedergebrannt (06.09.2021)

Bräunlingen (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 250.000 Euro ist die bisherige Bilanz eines Gebäudebrandes in der Bregtalstraße. Aus noch ungeklärter Ursache war am Montagabend, gegen 21:35 Uhr, ein Brand in einer freistehenden landwirtschaftlichen Halle ausgebrochen. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren aus Donaueschingen und Umgebung stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand. Die Halle, in welcher verschiedene landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte sowie Heu und Stroh gelagert waren, brannte vollständig nieder. Die Löscharbeiten der Feuerwehr, welche sich in der Spitze mit bis zu 72 Mann und 8 Fahrzeugen im Einsatz befand, dauern zur Stunde noch an. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen bzw. Personen welche sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Donaueschingen, Tel. 0771 837830, in Verbindung zu setzten.

