Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Mit Geschwindigkeitsüberschreitungen und rücksichtslosem Fahrverhalten gefährden Raser andere Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Rohrbach: (ots)

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Fahrzeugrennen und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verlauf eines gefährlichen Kräftemessens am Sonntag, dem 09.05.2021 machen können. Über Notruf erhielt die Polizei am späten Nachmittag Kenntnis, dass sich vier sogenannte Poser-Fahrzeuge in der Karlsruher Straße/Römerstraße, am Ortsausgang von Heidelberg in Fahrtrichtung B3/Leimen ein rechtswidriges Autorennen liefern sollen. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, war von den Rasern nichts mehr zu sehen. Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Bei den Kraftahrzeugen, die dort mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren und augenscheinlich gegen geltende Verkehrsvorschriften verstoßen hatten, soll es sich um einen schwarzen Mercedes Benz S 500, einen weißen 730 er BMW, einen mattschwarzen Porsche Panamera und einen weiteren weißen Mercedes Benz gehandelt haben. Zeugen bzw. Verkehrsteilnehmer, die durch das rücksichtlose Verhalten der Fahrzeuge belästigt wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221-3418-0, in Verbindung zu setzen.

