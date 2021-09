Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Landkreis Konstanz) Eindringlinge in der Turnhalle - Zeugen gesucht (03.-06.09.2021)

Gaienhofen (ots)

Zwischen Freitag und Montag sind Unbekannte in eine Turnhalle der Hermann-Hesse-Schule in der Schulstraße eingedrungen. Die Einbrecher schlugen ein Loch in eine Scheibe und gelangten so in das Innere, wo sie zwei Schränke sowie einen Abstellraum aufbrachen. Bislang konnten keine fehlenden Gegenstände festgestellt werden. Hinweise zu den Einbrechern nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Telefon 07735 97100, entgegen.

