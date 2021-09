Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz) Unfall mit vier Fahrzeugen (06.09.2021)

Radolfzell (ots)

Zu einem Unfall mit vier Beteiligten ist es am Montagmorgen auf der Bundesstraße 34 an der Auffahrt zur B 33 gekommen. Eine 48-jährige Fiat-Fahrerin bog von Güttingen kommend nach links auf die B 33 Richtung Singen ab. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Ford-Fahrer. Dieser wich nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dabei prallte er auf einen an der Einmündung wartenden Peugeot und schob diesen auf einen ebenfalls dort stehenden Renault. An den vier Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro. Verletzte gab es bei dem Zusammenstoß keine.

