Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Unfall auf der Autobahn 98 zwischen VW Golf und BMW M5 - Zeugen gesucht (04.09.2021)

Singen (ots)

Zu einem Streifvorgang zwischen zwei Autos ist es am Autobahnkreuz Hegau am Samstagnachmittag gekommen. Gegen 14.30 Uhr fuhr eine 25-Jährige mit einem VW Golf auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart und bog an der Überleitung zur Autobahn 98 auf diese ab. Beim Spurwechsel auf der A 98 nach links kam es zu einem Streifschaden mit einem 25-Jährigen in einem BMW M5, der in diesem Moment auf dem linken Fahrstreifen mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Dabei erlitt ein 23-jähriger Beifahrer im M5 leichte Verletzungen, den Sachschaden schätzte die Polizei auf insgesamt rund 3.500 Euro. Der Fahrer des BMW M5 mit KN-Kennzeichen soll kurz vor dem Unfall andere Verkehrsteilnehmer vorschriftswidrig mit hoher Geschwindigkeit rechts überholt haben. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu weiteren Auffälligkeiten der Fahrzeuge und Fahrweisen geben können, sich an den Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Telefon 07733 9960-0, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell