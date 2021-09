Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Landkreis Konstanz) Schlägerei im Erlebnispark - Polizei sucht Zeugen (05.09.2021)

Eigeltingen (ots)

Zu einer Schlägerei ist es am Sonntag gegen 16.30 Uhr in einem Erlebnispark in der Hinterdorfstraße gekommen. In der Nähe eines Tiergeheges traf eine 30-Jährige auf eine 25-Jährige in Begleitung ihrer Mutter, mit denen sie schon längere Zeit in Streit lebt. Mutter und Tochter gingen auf die 30-Jährige los, rissen sie zu Boden und schlugen mit Knien und Fäusten auf die am Boden liegende Frau ein und verletzten sie. Zur Sachverhaltsaufklärung sucht die Polizei dringend nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Telefon 07771 9391-0, in Verbindung zu setzen.

