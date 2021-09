Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Fehlalarm eines Brandmelders (06.09.2021)

Singen (ots)

Einen Feuerwehreinsatz hat ein Brandmeldealarm in der Hadwigstraße am Montagmorgen ausgelöst. Gegen 5 Uhr hörte eine Bewohnerin einen akustischen Brandalarm eines Brandmelders in einer Nachbarwohnung. Polizei und Feuwerwehr wollten die Wohnung überprüfen. Da niemand öffnete, gelangten Feuerwehrmänner über den Balkon in die Wohnung. Es hielten sich keine Personen darin auf, Anzeichen für einen Brand oder eine Brandgefahr gab es nicht. Die Einsatzkräfte konnten wieder abrücken.

